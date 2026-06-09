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Belgorod Area
Tag:
Belgorod Area
Drones cause injury and fires in Russia’s southern Belgorod area
Russia’s Defense Ministry said that its air defenses shot down 140 Ukrainian fixed-wing drones overnight over various Russian regions, as well as the Black Sea and the Sea of Azov.
09 Jun 2026-23:08
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