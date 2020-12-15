News.az
Tag:
Boko Haram
Niger army claims elimination of Boko Haram leader
22 Aug 2025-11:07
At least 20 killed in northeast Nigeria suicide bombing
21 Jun 2025-16:25
Boko Haram resurges as Nigerian military struggles to contain it
26 May 2025-22:07
Nigerian forces thwart Boko Haram ambush, killing 34 militants
08 Jan 2025-18:45
Nigerian army eliminates 101 terrorists in a week
19 Oct 2024-12:28
Multiple suicide bombings kill at least 18 people in northeast Nigeria
30 Jun 2024-18:56
Nigerian forces neutralize 87 Boko Haram terrorists
08 Oct 2021-12:08
17 Boko Haram militants, 5 soldiers killed in raid by insurgents in Cameroon
27 Jul 2021-21:30
Boko Haram claims kidnapping of hundreds of Nigerian students
15 Dec 2020-14:23
