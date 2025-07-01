News.az
News
Car Crash
Tag:
Car Crash
One dead, multiple injured as speeding Audi hits pedestrians in India's Jaipur -
VIDEO
10 Jan 2026-11:51
Anthony Joshua leaves hospital after Nigeria car crash
01 Jan 2026-16:14
'Call of Duty' co-creator Vince Zampella dies in car crash
23 Dec 2025-09:00
Two dead in car–motorcycle collision in Melbourne
04 Dec 2025-08:59
Car crashes into security gate outside White House -
VIDEO
22 Oct 2025-10:14
Two seriously injured following shooting, car crash in Australia's Melbourne
02 Sep 2025-07:40
Former Trump lawyer Rudy Giuliani hospitalized after car crash in New Hampshire
01 Sep 2025-11:45
Car crashes into crowd in Los Angeles, injuring over 20 people
19 Jul 2025-15:15
UFC legend Jon Jones faces new criminal charges over February car crash in New Mexico
11 Jul 2025-13:39
Four dead after car crashes into Illinois after-school camp
VIDEO
29 Apr 2025-08:56
Latest News
Japan on alert as heavy snowfall looms
Trump calls for 10% cap on credit card interest rates
Oman unveils Middle East’s first strategic cargo drone
Man killed in South Korea as strong winds topple signboard
China, Russia, Iran begin BRICS Plus naval drills in South Africa
Iran protests death toll rises to 65
Beijing seeks to further deepen China-Africa friendship
Famed Azerbaijani doctor dies in car accident in Neftchala
Azerbaijan oil rises 4.4% to $68.51 on global markets
Bushfire rages near Tokyo, evacuations ordered
