News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Hypertension
Tag:
Hypertension
WHO: Number of people living with hypertension has doubled to 1.28 billion since 1990
25 Aug 2021-15:42
Latest News
Trump threatens Canada with 100% tariff
Syria begins oil extraction at recently controlled fields, state news agency says
Over 9,000 flights across U.S. canceled as major winter storm hits: media
Libya signs 20-bln-USD oil agreement with French, U.S. companies
Phuket airport tightens checks after Nipah outbreak in India
House fire in Philippines’ Makati kills two, injures six
Day 2 of Russia-Ukraine-US trilateral talks wraps up in Abu Dhabi
Bushfire in Australia's Victoria reaches emergency level
England spinners restrict Sri Lanka to 219 in second ODI
Delta cancels more flights as winter storm batters US
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31