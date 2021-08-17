News.az
Tag:
Idef
Turkish firm unveils world’s first low-altitude multipurpose drone
09 Jul 2025-12:20
Azerbaijani defense industry minister visits pavilions at IDEF-2023 in Istanbul
27 Jul 2023-14:40
Azerbaijan’s defense industry products on display at IDEF 2023 in Istanbul
25 Jul 2023-10:00
Azerbaijan’s defense minister attends opening of IDEF 2021
17 Aug 2021-20:16
Istanbul to host global defense industry fair IDEF'21 in May
18 Feb 2021-09:26
