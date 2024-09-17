News.az
News
Kursk Region
Tag:
Kursk Region
North Korea will help Russia: Kim tells Putin ally
17 Jun 2025-17:17
Russia claims capture of another village from Ukrainian forces in Kursk region
19 Apr 2025-17:14
Zelensky denies Trump and Putin's claim of soldiers surrounded in Kursk
15 Mar 2025-17:58
Russian forces begin demining border areas in Kursk Region
15 Mar 2025-15:14
Putin visits Kursk region for first time since Ukraine attack
12 Mar 2025-23:46
Russia escalates offensive in Kursk region
07 Mar 2025-20:06
Ukrainian forces advance in Kursk, using electronic warfare and tactical innovations against Russian defenses
05 Jan 2025-23:25
Ukraine's Zelenskiy: Heavy Russian, North Korean losses in Russia's Kursk region
04 Jan 2025-23:14
Bundestag members address Cabinet with query regarding Ukraine’s attack on Kursk Region
21 Sep 2024-22:41
What is known about the situation in Kursk region as of September 17
17 Sep 2024-18:50
