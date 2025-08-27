News.az
News
Tag: Oliver Blume
Tag:
Oliver Blume
Porsche forecasts higher margins in 2026
11 Mar 2026-10:28
Volkswagen expects profit margin rebound after tough 2025
10 Mar 2026-10:48
Volkswagen targets 20% cost cuts by 2028
16 Feb 2026-11:13
Blume under pressure to fix Volkswagen
28 Jan 2026-10:06
Porsche board selects successor to CEO Oliver Blume
17 Oct 2025-10:20
Volkswagen CEO: U.S. tariffs cost company ‘several billion euros’
08 Sep 2025-12:53
Porsche begins search for new CEO, likely ending dual role of Oliver Blume
27 Aug 2025-17:31
