News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Sergei Shoigu
Tag:
Sergei Shoigu
Putin to visit India in late August
07 Aug 2025-13:34
Top Chinese diplomat meets Russia's Shoigu in Beijing for talks
28 Feb 2025-19:44
China and Russia to boost law-enforcement and security ties
14 Nov 2024-19:42
ICC issues arrest warrants for Russia’s Shoigu and Gerasimov
25 Jun 2024-16:11
North Korea's Kim shows off banned missiles to Russian minister
27 Jul 2023-09:48
Russian Defense Minister ordered ceasefire along the entire line of contact in Ukraine
05 Jan 2023-21:56
Turkish, Russian defense chiefs welcome extension of grain deal
24 Nov 2022-17:09
US and Russian defence ministers discuss Ukraine in rare talks
21 Oct 2022-20:51
Turkish, Russian DefMins discuss regional developments
11 Oct 2022-20:44
Russian claims of destroying Ukrainian HIMARS false -Pentagon
03 Aug 2022-00:51
Latest News
Russian boats disabled in Kherson, sabotage suspected
Sri Lanka issues storm, heavy rain warning
UK house price growth slows to weakest since March 2024
Spider venom drug enters trials for heart attacks
Tragedy off Gambia’s coast highlights risks of irregular migration
World No. 1 Sabalenka slams 'insane' tennis schedule
China to probe Meta's acquisition of AI startup Manus
Russia launches major attack on Kryvyi Rih, Zelenskyy’s hometown
Azerbaijan commissions 240 MW “Khizi-Absheron” Wind Power Plant
Metal stocks tumble 3.5%; HZL, Hindustan Copper lead fall
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31