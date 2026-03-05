News.az
News
Shakarabad
Shakarabad
Four injured after drone strikes school in Nakhchivan -
VIDEO
05 Mar 2026-14:55
Latest News
Why did Iran target Nakhchivan? The Trump route factor
Remnants of drone that fell near school in Azerbaijan's Nakhchivan –
PHOTOS
Russia jails Romanian man 15 years for spying for Ukraine
Qatar issues ‘elevated’ threat alert after blasts over Doha
Russian drone strikes kill 7, injure 25 in Ukraine
Condition of Nakhchivan drone attack victims revealed
Azerbaijani FM: Iran drone attack risks escalating tensions
Explosions seen over Doha amid missile strikes -
PHOTOS
Why did Iran strike precisely Nakhchivan Airport?
