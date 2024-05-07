Yandex metrika counter

Azerbaijan, Slovakia eye enhancing efficiency of economic ties

The Azerbaijan-Slovakia Business Forum was held in Baku on Tuesday.

The forum featured discussions on further expanding economic relations between Azerbaijan and Slovakia, News.Az reports.

“During the Azerbaijan-Slovakia Business Forum, we engaged in discussions aimed at broadening the scope of our joint activities to enhance the efficiency of bilateral economic relations,” Azerbaijan’s Minister of Economy Mikayil Jabbarov said on X.

“We explored opportunities for strengthening partnerships in various sectors including trade, energy, industry, transport, and tourism. Additionally, we assessed the investment potential of our countries and discussed strategies for promoting cooperation and facilitating mutual investments among businesses,” the minister noted.



