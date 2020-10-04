Armenian army launches missile attack against Azerbaijan's Mingachevir
04 Oct 2020
Armenia's armed forces launched missile attack against Azerbaijan's Mingachevir city, Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration Hikmet Hajiyev said.
"Armenia's state terror against Azerbaijani civilians continues. Minutes ago Armenia's armed forces launched missile attack against Mingachevir industrial city of Azerbaijan. Mingachevir hosts water reservoir and key electricity plant. Barbaric expression of desperation," Hajiyev wrote in his Twitter page.