Austrian, Lithuanian and Romanian foreign ministers to visit Azerbaijan
Austria Foreign Minister Alexander Schallenberg, Lithuanian Foreign Minister Gabrielius Landsbergis and Romanian Foreign Minister Bogdan Aurescu will visit Azerbaijan.
In his tweet, Minister Aurescu underlined the need for EU support for Eastern Partners towards enhanced resilience and security partnerships.
“EU support to Eastern Partners is also translated into greater EU engagement,– as mandated by HRVP Josep Borrell. Together with FM Schallenberg, Landsbergis, we’ll pay a visit to South Caucasus countries (Azerbaijan, Georgia, Armenia) on June 24-26,” he wrote.