Azerbaijan Boxing Federation becomes member of World Boxing
The Azerbaijan Boxing Federation (ABF) has been officially accepted as a member of World Boxing.

The World Boxing confirmed Azerbaijan's membership, News.Az reports citing local media.

Established on April 13, 2023, World Boxing is recognized by the International Olympic Committee and is responsible for boxing competitions at the Summer Olympic Games.


