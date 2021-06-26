Azerbaijan erects “Iron Fist” monument in liberated Hadrut (PHOTO)
The “Iron Fist” monument has been erected in the liberated Hadrut settlement of Azerbaijan’s Khojavand district.
The monument depicts victorious Azerbaijani soldiers and unmanned aerial vehicles.
As a result of the 44-day “Iron First” operation, Azerbaijan has liberated its territories occupied by Armenia and restored its territorial integrity. Armenia was defeated and forced to sign an act of capitulation.