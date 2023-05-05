Azerbaijan, Hungary mull strengthening of economic partnership
Azerbaijan's Minister of Economy Mikayil Jabbarov has met with Hungarian Minister of Economic Development Márton Nagy to discuss the strengthening of economic partnership between the two countries, News.Az reports.
The sides exchanged views on the favorable business environment created for foreign companies in Azerbaijan, opportunities for cooperation in industry, energy, pharmaceutical, transport, banking and other areas, as well as the promotion of trade relations.