Azerbaijan, Iran continue joint military exercise - VIDEO
Photo: Azerbaijan's Defense Ministry
"Araz-2025" joint exercise between Azerbaijani and Iranian militaries continues in Azerbaijan’s liberated territories.
According to the scenario, the participants successfully accomplish the tasks assigned for each phase of the exercise, News.Az reports, citing Azerbaijan’s Defense Ministry.
During the activities, both countries’ servicemen demonstrate a high level of professionalism.
"Araz-2025" joint exercise, which plays a key role in enhancing Azerbaijani-Iranian relations and cooperation, will conclude on May 21.
