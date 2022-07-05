Azerbaijan, Uzbekistan ink document on oil-gas cooperation
- Economics
Rovshan Najaf, the first vice-president of SOCAR, acting president Rovshan Najaf has met with Chairman of the Board of “Uzbekneftqaz” Mehriddin Abdullayev, R. Najaf wrote on Facebook, News.az reports.
According to him, a roadmap for expanding cooperation between SOCAR and “Uzbekneftqaz” has been signed at the meeting.