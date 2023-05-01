Yandex metrika counter

Azerbaijani, Armenian foreign ministers hold bilateral talks in Washington

The meeting between the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov and the Minister of Foreign Affairs of Armenia Ararat Mirzoyan has started, APA reports.

The bilateral meeting between the foreign ministers is taking place in Washington.


News.Az 

