Azerbaijani, Armenian foreign ministers hold bilateral talks in Washington
- 01 May 2023 20:18
- 22 Jan 2026 03:37
- 184233
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijani-armenian-foreign-ministers-hold-bilateral-talks-kicked-off-in-washington Copied
The meeting between the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov and the Minister of Foreign Affairs of Armenia Ararat Mirzoyan has started, APA reports.
The bilateral meeting between the foreign ministers is taking place in Washington.