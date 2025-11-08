Yandex metrika counter

Azerbaijani boxer reaches semifinals at 6th Islamic Solidarity Games

Photo: Azertac

Azerbaijani boxer Saidjamshid Jafarov (80kg) has advanced to the semifinals of the 6th Islamic Solidarity Games in Riyadh, Saudi Arabia.

The Azerbaijani athlete defeated Algerian Mustapha Abdou with 5:0, News.Az reports.

Today, Mahammadali Gasimzade (60kg) and Sarkhan Aliyev (70kg) will also enter the ring.


