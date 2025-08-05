Azerbaijani, Georgian PMs discuss expanding bilateral ties in Turkmenistan
Photo: AZERTAJ
Azerbaijani Prime Minister Ali Asadov met with his Georgian counterpart Irakli Kobakhidze in Turkmenbashi, Turkmenistan, on August 5.
The two leaders praised the strong Azerbaijan-Georgia partnership and explored opportunities to deepen cooperation in trade, transport, energy, and humanitarian sectors, News.Az reports, citing local media.
Asadov conveyed greetings from President Ilham Aliyev, which Kobakhidze warmly reciprocated.