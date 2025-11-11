News.az
Irakli Kobakhidze
Tag:
Irakli Kobakhidze
Georgia to crack down on illegal migrants, prime minister vows
13 Feb 2026-14:03
Georgia’s ties with the European Union remain strained, prime minister says
09 Feb 2026-02:55
Georgia’s PM rules out early elections, pledges to hold vote in 2028
23 Jan 2026-11:58
Georgian PM hails 2025 as a “turning point” in New Year address
01 Jan 2026-12:11
Georgian PM vows to investigate soaring food prices
24 Dec 2025-12:12
Georgia maintains clear red lines with Russia over occupied regions - PM
23 Dec 2025-13:55
Georgia ready to resume strategic partnership with US - prime minister
23 Dec 2025-13:22
Georgia's foreign minister says Azerbaijan is a key partner
11 Dec 2025-21:47
Georgia, Armenia discuss boosting transit and regional connectivity
14 Nov 2025-20:30
Erdogan, Kobakhidze discuss search efforts after Turkish military plane crash
11 Nov 2025-23:56
