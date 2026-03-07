Yandex metrika counter

Azerbaijani judoka wins gold at Linz Grand Prix 2026

Photo: JudoInside.com

Azerbaijani judoka Ruslan Pashayev secured a remarkable victory at the Grand Prix Upper Austria 2026 in Linz, News.Az reports, citing AZERTAC.

Pashayev claimed the top podium spot in the men’s 66kg weight category, marking a major achievement for Azerbaijan in international judo.


News.Az 

By Aysel Mammadzada

honor Patriotic War martyrs

