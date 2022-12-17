Yandex metrika counter

Azerbaijani Parliament adresses letters to foreign Parliaments regarding peaceful protests on Shusha-Lachin road

The Azerbaijani Parliament's working groups and committees on inter-parliamentary and international relations sent letters to foreign Parliaments regarding the peaceful protests on the Shusha-Lachin road, the Parliament told News.az.


