Azerbaijani President allocates AZN1.4m for improvement of water supply in Aghdam

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order to provide funding to improve water supply for irrigation and drinking in 18 residential areas in Aghdam district.

Under the presidential Order, Azerbaijan Irrigation and Water Management Open Joint Stock Company is allocated AZN1.4 million for digging 20 sub-artesian wells to improve irrigation of cultivable lands and supply of drinking water for 24,740 people in 18 residential areas in the district.

