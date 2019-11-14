Azerbaijani president receives delegation led by head of Karachay-Cherkessia Republic of Russian Federation
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received a delegation led by the head of the Karachay-Cherkessia Republic of the Russian Federation Rashid Temrezov, Trend reports referring to the Azerbaijani presidential press-service.
