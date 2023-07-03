Azerbaijani U20 freestyle wrestlers take six European medals in Spain
Azerbaijani freestyle wrestlers have captured six medals, including two golds at the U20 European Championships held in Santiago de Compostela, Spain, News.az reports.
Ruslan Abdullayev (57 kg) and Jeyhun Allahverdiyev (61 kg) crowned the European champions.
Yusif Dursunov (125 kg) clinched silver, while Javidan Ahmadov (70 kg), Sadiq Mustafazade (79 kg) and Zafar Aliyev (97 kg) earned bronze medals of the championships.
Azerbaijan topped the team ranking.