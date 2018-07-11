Azerbaijan's Foreign Minister meeting his Armenian counterpart
11 Jul 2018
Politics
Azerbaijan's Foreign Minister Elmar Mammadyarov is meeting his Armenian counterpart Zohrab Mnatsakanyan in Brussels.
"Foreign Minister Elmar Mammadyarov and Foreign Minister of Armenia Z.Mnatsakanyan now have meeting in Brussels. Co-chairs of OSCE Minsk Group and Personal Representative of OSCE Chairperson-in-Office take part in meeting," spokesman for Azerbaijan's Foreign Ministry Hikmat Hajiyev wrote on Twitter.
