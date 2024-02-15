Yandex metrika counter

Azerbaijan`s Mammadova ranks 2nd at Swiss Queens Wednesday Tournament

Azerbaijani female chess player Gulnar Mammadova has finished second at the Swiss Queens Wednesday Tournament Series, a ground-breaking weekly event on the FIDE Online Arena fostering gender diversity and celebrating women’s achievements in chess.

Mammadova scored 8.5 points after nine rounds, just a point behind Russian Anastasia Bodnaruk.

Indian Harika Dronavalli ranked third.


News.Az 

