Azerbaijan`s Mammadova ranks 2nd at Swiss Queens Wednesday Tournament
- 15 Feb 2024 14:28
- Sports
Azerbaijani female chess player Gulnar Mammadova has finished second at the Swiss Queens Wednesday Tournament Series, a ground-breaking weekly event on the FIDE Online Arena fostering gender diversity and celebrating women’s achievements in chess.
Mammadova scored 8.5 points after nine rounds, just a point behind Russian Anastasia Bodnaruk.
Indian Harika Dronavalli ranked third.