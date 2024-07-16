Yandex metrika counter

Canada delivers additional military equipment to Latvia

Canada has delivered additional military equipment and vehicles to Latvia, as announced by Latvian Minister of Defense Andris Spruds on social network X, News.Az reports.

Photos shared by the minister showed multiple armored fighting vehicles being unloaded at a port.
Spruds indicated that this delivery is a step toward NATO's goal of establishing a multinational brigade in Latvia, which will consist of 3,500 troops and is expected to reach full combat readiness by 2026.

"Latvia and Canada are united by close cooperation that confirms NATO’s readiness to protect every member state," he added.


