Canada PM Trudeau announces more sanctions against Russia, cancels export permits
- 24 Feb 2022 19:06
- 11 Aug 2024 20:41
- World
Canada announced more sanctions against Russia on Thursday, targeting 62 individuals and entities, including members of the Russian elite and major Russian banks, and canceling all export permits, News.Az reports citing Reuters.
"Today, in light of Russia's reckless and dangerous military strike, we are imposing further, severe sanctions," Prime Minister Justin Trudeau told a news conference.