Chairman of Turkmenistan's Halk Maslahaty arrives in Azerbaijan
Photo: AZERTAC
Chairman of the Halk Maslahaty of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov arrived in Azerbaijan on Wednesday.
A guard of honor was lined up in his honor at Heydar Aliyev International Airport, which was adorned with the national flags of both countries, News.Az reports, citing local media.
Chairman Berdimuhamedov was welcomed by Azerbaijan’s First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov, Deputy Foreign Minister Samir Sharifov, and other officials.