China–Japan tensions spike in air drill standoff

A Chinese aircraft carrier group carried out nearly 100 take-offs and landings near Japan’s Okinawa Islands, escalating tensions between the two Asian powers.

Tokyo summoned China’s ambassador, accusing Chinese jets of locking radar on Japanese aircraft—a move Japan called dangerous and unacceptable, News.az reports, citing Reuters.

Beijing rejected the claims, saying Japan’s planes endangered its drills. The incident comes amid rising friction over Taiwan and ongoing military activity in the region.


