Earthquake of 3.4 magnitude strikes Azerbaijan’s Bilasuvar
A 3.4-magnitude earthquake struck Bilasuvar district on Tuesday at 10:53 a.m. local time, the Seismological Research Bureau of the Republican Seismological Service under the Azerbaijan National Academy of Sciences reported, News.Az reports.
No immediate reports of damage or casualties have been released.