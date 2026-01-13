Yandex metrika counter

Earthquake of 3.4 magnitude strikes Azerbaijan’s Bilasuvar

  • Azerbaijan
  • Share
Earthquake of 3.4 magnitude strikes Azerbaijan’s Bilasuvar
Photo: BBC

A 3.4-magnitude earthquake struck Bilasuvar district on Tuesday at 10:53 a.m. local time, the Seismological Research Bureau of the Republican Seismological Service under the Azerbaijan National Academy of Sciences reported, News.Az reports.

No immediate reports of damage or casualties have been released.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      