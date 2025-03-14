Yandex metrika counter

EU extends sanctions against Russia

Photo: Reuters

The European Union on Friday extended sanctions on nearly 2,400 individuals and entities over Russia’s war on Ukraine, European Commission President Ursula von der Leyen has announced.

She noted that the sanctions include travel bans, asset freezes, and a ban on funding and resources, News.Az reports. 

"Our determination to support Ukraine is decisive," Ursula von der Leyen said on X.


