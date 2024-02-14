Four Azerbaijani Para athletes to compete at 2024 IBSA Judo Grand Prix in Germany
- 14 Feb 2024 15:43
- 22 Jan 2026 03:37
- 193348
- Sports
- Share https://news.az/news/four-azerbaijani-para-athletes-to-compete-at-2024-ibsa-judo-grand-prix-in-germany Copied
Four Azerbaijani Para judokas will showcase their skills at 2024 IBSA Judo Grand Prix in Heidelberg, in Germany.
Azerbaijan’s hopes will be pinned on Vugar Shirinli (60 kg), Namig Abasli (73 kg), Sevda Valiyeva (57 kg), Ilham Zakiyev (90 kg).
The tournament will run from February 14 to 19.