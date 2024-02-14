Yandex metrika counter

Four Azerbaijani Para athletes to compete at 2024 IBSA Judo Grand Prix in Germany

  • Sports
  • Share
Four Azerbaijani Para athletes to compete at 2024 IBSA Judo Grand Prix in Germany

Four Azerbaijani Para judokas will showcase their skills at 2024 IBSA Judo Grand Prix in Heidelberg, in Germany.

Azerbaijan’s hopes will be pinned on Vugar Shirinli (60 kg), Namig Abasli (73 kg), Sevda Valiyeva (57 kg), Ilham Zakiyev (90 kg).

The tournament will run from February 14 to 19.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      