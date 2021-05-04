Yandex metrika counter

Georgian PM to visit Azerbaijan on May 5

Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili will pay a visit to Azerbaijan on May 5.

According to the Georgian PM's office, during the visit, Mr. Garibashvili will meet with Azerbaijani President Ilham Aliyev.

I. Garibashvili is also scheduled to meet with his Azerbaijani counterpart Ali Asadov and parliamentary speaker Sahiba Gafarova.

The Georgian Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister David Zalkaliani.

