Israeli strikes target railway in Iran's Karaj - VIDEO
07 Apr 2026 15:54
- 1054051
- Region
- Share https://news.az/news/israeli-strikes-target-railway-in-iran-s-karaj-video Copied
Source: Anadolu Agency
The Iranian Red Crescent said a railway line in Karaj was targeted by Israeli strikes on Tuesday, News.Az reports, citing foreign media.
No further details about the incident have been released.
Aftermath of likely Israeli airstrike on a railway line in Karaj, Iran. pic.twitter.com/S0u3HykHXn— Clash Report (@clashreport) April 7, 2026
By Nijat Babayev