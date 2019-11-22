Yandex metrika counter

Junior Azerbaijani fencers take three medals in Iran

Junior Azerbaijani fencers have claimed three medals, including two golds at Rouzbeh Sarhangpour International Grand Prix held in Isfahan, Iran.

Yahya Mammadov and Daniel Vestakovas bagged gold medals, while Ogtay Mirzayev grabbed bronze of the tournament.

The tournament brought together 53 fencers from Azerbaijan, Iran and Iraq.

