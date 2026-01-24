Landslide in Indonesia’s Bandung kills seven, leaves 82 missing
Seven people have been confirmed dead and 82 are missing following a landslide in the West Bandung region of Indonesia's West Java province, according to Abdul Muhari, a spokesperson for Indonesia's disaster mitigation agency.
The landslide on Saturday comes after deadly landslides and flooding left more than 1,170 people dead across Indonesia’s North Sumatra, West Sumatra, and Aceh provinces last month, News.Az reports, citing foreign media.