Mehriban Aliyeva attends ceremony to transfer Azerbaijan's State Security Service soldiers to reserve units
- 01 Jul 2019 17:25
- 06 Nov 2025 01:39
- 139784
- Other
- Share https://news.az/news/mehriban-aliyeva-attends-ceremony-to-transfer-azerbaijans-state-security-service-soldiers-to-reserve-units Copied
A ceremony to transfer soldiers from active military service to reserve units has been held at a military unit of the State Security Service of Azerbaijan today.
The ceremony was attended by First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva.
News.Az