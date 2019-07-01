Yandex metrika counter

Mehriban Aliyeva attends ceremony to transfer Azerbaijan's State Security Service soldiers to reserve units

A ceremony to transfer soldiers from active military service to reserve units has been held at a military unit of the State Security Service of Azerbaijan today.

The ceremony was attended by First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva.

