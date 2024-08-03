Men's 1500m freestyle heats: 2024 Olympics preview

+ ↺ − 16 px

Venue: Paris La Défense ArenaDate: Saturday, August 3, 2024Records:World Record (WR): 14:31.02, set by Sun Yang (China) in London (GBR) on August 4, 2012, Olympics.com writes.Olympic Record (OR): 14:31.02, also set by Sun Yang (China) in London (GBR) on August 4, 2012.Participants and Entry Times:Heat 1:Rodolfo Falcon Jr. (Cuba): 15:49.72Nguyen Huy Hoang (Vietnam): 15:04.06Dimitrios Markos (Greece): 15:07.61Heat 2:Emir Batur Albayrak (Turkey): 15:00.57Victor Johansson (Sweden): 14:58.73Carlos Garach Benito (Spain): 14:57.23Kuzey Tuncelli (Turkey): 14:54.16Marwan Elkamash (Egypt): 14:55.19Henrik Christiansen (Norway): 14:57.85Vlad Stefan Stancu (Romania): 15:00.51Krzysztof Chmielewski (Poland): 15:01.89Heat 3:Damien Joly (France): 14:51.62Daniel Jervis (Great Britain): 14:46.95Gregorio Paltrinieri (Italy): 14:41.38Daniel Wiffen (Ireland): 14:34.07Samuel Short (Australia): 14:37.28David Aubry (France): 14:44.85Luca de Tullio (Italy): 14:48.77Zalan Sarkany (Hungary): 14:53.19Heat 4:Fei Liwei (China): 14:49.30David Betlehem (Hungary): 14:46.44Mykhailo Romanchuk (Ukraine): 14:40.21Bobby Finke (USA): 14:31.59Florian Wellbrock (Germany): 14:34.89Sven Schwarz (Germany): 14:43.53Ahmed Jaouadi (Tunisia): 14:48.69David Johnston (USA): 14:52.74These heats will determine the finalists for the Men's 1500m Freestyle event.

