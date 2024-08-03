Men's 1500m freestyle heats: 2024 Olympics preview
Venue: Paris La Défense Arena
Date: Saturday, August 3, 2024
Records:
World Record (WR): 14:31.02, set by Sun Yang (China) in London (GBR) on August 4, 2012, Olympics.com writes.
Olympic Record (OR): 14:31.02, also set by Sun Yang (China) in London (GBR) on August 4, 2012.
Participants and Entry Times:
Heat 1:
Rodolfo Falcon Jr. (Cuba): 15:49.72
Nguyen Huy Hoang (Vietnam): 15:04.06
Dimitrios Markos (Greece): 15:07.61
Heat 2:
Emir Batur Albayrak (Turkey): 15:00.57
Victor Johansson (Sweden): 14:58.73
Carlos Garach Benito (Spain): 14:57.23
Kuzey Tuncelli (Turkey): 14:54.16
Marwan Elkamash (Egypt): 14:55.19
Henrik Christiansen (Norway): 14:57.85
Vlad Stefan Stancu (Romania): 15:00.51
Krzysztof Chmielewski (Poland): 15:01.89
Heat 3:
Damien Joly (France): 14:51.62
Daniel Jervis (Great Britain): 14:46.95
Gregorio Paltrinieri (Italy): 14:41.38
Daniel Wiffen (Ireland): 14:34.07
Samuel Short (Australia): 14:37.28
David Aubry (France): 14:44.85
Luca de Tullio (Italy): 14:48.77
Zalan Sarkany (Hungary): 14:53.19
Heat 4:
Fei Liwei (China): 14:49.30
David Betlehem (Hungary): 14:46.44
Mykhailo Romanchuk (Ukraine): 14:40.21
Bobby Finke (USA): 14:31.59
Florian Wellbrock (Germany): 14:34.89
Sven Schwarz (Germany): 14:43.53
Ahmed Jaouadi (Tunisia): 14:48.69
David Johnston (USA): 14:52.74
These heats will determine the finalists for the Men's 1500m Freestyle event.
