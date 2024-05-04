Yandex metrika counter

Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures

Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia. News about - Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures A farmer picks mushroom during harvest time at a mushroom cultivation base in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) News about - Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures A farmer waters mushroom at a mushroom cultivation facility in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) News about - Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures A worker sorts mushroom after harvesting at a mushroom cultivation base in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) News about - Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures Farmers pick mushroom during harvest time at a mushroom cultivation base in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) News about - Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures A farmer packs mushroom at a mushroom cultivation facility in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) News about - Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures Farmers sort out newly harvested mushroom at a mushroom cultivation facility in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)

