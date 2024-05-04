Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia in pictures
Mushroom cultivation industry in Sleman, Indonesia. A farmer picks mushroom during harvest time at a mushroom cultivation base in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) A farmer waters mushroom at a mushroom cultivation facility in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) A worker sorts mushroom after harvesting at a mushroom cultivation base in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) Farmers pick mushroom during harvest time at a mushroom cultivation base in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) A farmer packs mushroom at a mushroom cultivation facility in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua) Farmers sort out newly harvested mushroom at a mushroom cultivation facility in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, May 4, 2024. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)