Oil falls 1% as OPEC+ increases production

Crude oil prices declined over 1% on Wednesday, erasing earlier gains, even after EIA data revealed a bigger-than-predicted decrease in US crude stockpiles, after several OPEC+ members suggested accelerating output hikes, sparking oversupply concerns while US trade tariffs weighed on worldwide demand prospects, News.Az reports citing foreign media.

West Texas Intermediate (WTI) for June delivery declined by 1.17%, trading at $58.41 per barrel at 12:08 am ET, while Brent crude for July's deliveries fell 1.27%, at $61.42 per barrel.