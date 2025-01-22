Over 24 million viewers tune in for Trump’s inauguration

Yandex metrika counter

More than 24 million viewers watched Donald Trump’s inauguration as US president on January 20, according to Nielsen’s audience measurement data.

The events, which aired between 10:30 a.m. and 7:00 p.m. ET, attracted an average of 24.6 million viewers across 15 networks,News.Az reports.

For comparison, Joe Biden’s inauguration in 2021 drew 33.8 million viewers, while Trump’s first inauguration in 2017 garnered around 31 million viewers.

