President Ilham Aliyev: Azerbaijani flags raised in Madagiz
- 03 Oct 2020 19:30
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
Today, the Azerbaijani Army raised the national flag in Madagiz, Azerbaijani President Ilham Aliyev wrote on Twitter.
"The Azerbaijani army today raised the flag of Azerbaijan in Madagiz. Madagiz is ours. Karabakh is Azerbaijan!" the head of state wrote in his official Twitter account.