Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev: Azerbaijani flags raised in Madagiz

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev: Azerbaijani flags raised in Madagiz

Today, the Azerbaijani Army raised the national flag in Madagiz, Azerbaijani President Ilham Aliyev wrote on Twitter.

"The Azerbaijani army today raised the flag of Azerbaijan in Madagiz. Madagiz is ours. Karabakh is Azerbaijan!" the head of state wrote in his official Twitter account.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      