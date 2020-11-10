President Ilham Aliyev received Turkish Foreign Minister, Minister of National Defense and Director of National Intelligence Organization
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey Mevlut Cavusoglu, Minister of National Defense Hulusi Akar and Director of National Intelligence Organization Hakan Fidan.