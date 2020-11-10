Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev received Turkish Foreign Minister, Minister of National Defense and Director of National Intelligence Organization

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev received Turkish Foreign Minister, Minister of National Defense and Director of National Intelligence Organization

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey Mevlut Cavusoglu, Minister of National Defense Hulusi Akar and Director of National Intelligence Organization Hakan Fidan.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      