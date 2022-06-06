Russia sanctions U.S. treasury and energy secretaries, defence and media bosses
- 06 Jun 2022 17:44
- World
Russia has imposed personal sanctions on 61 U.S. officials including U.S. Treasury Secretary Janet Yellen and Energy Secretary Jennifer Granholm and leading defence and media executives, the Russian foreign ministry said on Monday, News.az reports citing RIA.
The ministry said it had imposed personal sanctions in retaliation for "constantly expanding U.S. sanctions against Russian political and public figures, as well as representatives of domestic business".