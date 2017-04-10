Russian Nordavia Airlines to launch St. Petersburg - Lankaran flights

Russian Nordavia Airlines to launch St. Petersburg - Lankaran flights

+ ↺ − 16 px

Russian Nordavia Airlines has revealed plans to launch direct flights from St. Petersburg to the Azerbaijani district of Lankaran.

To be launched in summer, the flights will be carried out on Tuesdays, AzerTag reports.

Nordavia Airlines said it also plans to open direct flights to the Georgian cities of Tbilisi and Batumi.

News.Az

News.Az