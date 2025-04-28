Saudi, Iranian FMs discuss Oman-mediated Iran-US talks
Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan and his Iranian counterpart Abbas Araghchi. (File/AFP)
On Monday, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from his Iranian counterpart, Abbas Araghchi.
They reviewed bilateral relations, discussed developments in the Oman-sponsored talks between Iran and the United States, and exchanged views on issues of mutual interest, News.Az reports citing foreign media.
Prince Faisal traveled to Muscat on Monday where he was received by FM Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi and several other officials