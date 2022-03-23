Sending NATO peacekeepers to Ukraine would be extremely dangerous: Kremlin
The deployment of a NATO peacekeeping mission to Ukraine would be “very reckless” and “extremely dangerous,” according to Moscow, News.az reports citing CNN.
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov told journalists on Wednesday: “Any possible contact between our military and NATO military can lead to quite understandable consequences that are difficult to repair."